Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 17°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107335
ALTIN
155.583
DOLAR
3.8307
STERLİN
5.0269
EURO
4.4754
Bu meyveyi yiyen bağırsak kanserinden korunuyor!
Bu meyveyi yiyen bağırsak kanserinden...
27 Ekim 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
27 Ekim 2017 Yeni Alanya...
27 Ekim 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
27 Ekim Günlük Burç Yorumu
banner468

Antalya’da silahlı şahıs paniği

Antalya’da madde bağımlısı olduğu ileri sürülen bir kişinin sokakta silahla ateş ederek gezdiği ve mahalleliye zarar verdiği iddiası polisi alarma geçirdi

Antalya’da silahlı şahıs paniği

Antalya’da madde bağımlısı olduğu ileri sürülen bir kişinin sokakta silahla ateş ederek gezdiği ve mahalleliye zarar verdiği iddiası polisi alarma geçirdi

27 Ekim 2017 Cuma 09:41
Antalya’da silahlı şahıs paniği
banner404

EDİNİLEN bilgiye göre Konyaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi Anadolu Caddesi üzerinde bir kişinin silahla ateş ederek dolaştığı ihbarı polisi harekete geçirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polisi gören ve isminin Ümit E.(38) olduğu öğrenilen kişi yakındaki ormanlık parka doğru kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından Ümit E., inşaat halindeki bir binada sıkıştırıldı. Üzerinde silah bulunmayan ve polise verdiği bilgiler tutarsız olan Ümit E., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Ümit E.’nin yakında bir apartmanda kiracı olarak oturduğu, eşi ile ayrıldıktan sonra psikolojisinin bozulduğu öğrenildi. Ev sahibi başta olmak üzere, kaldığı binadaki insanlara zarar verdiği ileri sürülen Ümit E.’den ise mahalle sakinleri dert yandı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AntalyaSilahlı şahıs Paniği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Teröristlere ilaç gönderen FETÖ'cü başhekime istenen ceza belli oldu
Teröristlere ilaç gönderen FETÖ'cü başhekime istenen ceza belli oldu
İzmir'den acı haber: Polis aracı kaza yaptı! 2 şehit, 3 yaralı
İzmir'den acı haber: Polis aracı kaza yaptı! 2 şehit, 3 yaralı
Parkta şok eden manzara! Kolonya içip kendini öldürdü
Parkta şok eden manzara! Kolonya içip kendini öldürdü

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim