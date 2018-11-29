Antalya’da sera soygunu

OLAY, Aksu ilçesinde seracılık yapan Atilla Çakır ve Gülay Çakır çiftinin serasında meydana geldi. Gece geç saatlerde seraya gelen kimliği belirsiz hırsızlar, önce seranın içerisine girmek için yanlarında getirdikleri kesici aletlerle naylonun kapı kısmını kesti. Kestikleri yerden içeri giren hırsızlar, sera içerisinde bulunan gübreleri çaldı. Hırsızlar çiftçi tarafından geçtiğimiz günlerde alınan yeni brandayı da yanlarında götürdü. Gözü dönmüş hırsızlar bununla da kalmadı sera içerisinde kabakları paketlemek için kullanılan yüzlerce eski gazeteyi de çaldı.

"Ne ilacımız ne gübremiz kalmış hepsi çalınmış"

Hırsızların seranın içerisinde bulunan kasalara dokunmaması ise dikkat çekti. Durumu polis ekiplerine bildiren çiftçi Atilla Çakır, incelemenin ardından karakola giderek şikayet dilekçesi verdi. Sabah seraya geldiklerinde şok yaşadıklarını belirten 41 yaşındaki Gülay Çakır, Bu hırsızların bulunmasını istiyoruz. Bütün ne ilacımız ne gübremiz kalmış hepsi çalınmış. Gübrelerin çuvalı 300 TL’ydi. Polislere haber verdik, geldi tutanaklarını tuttu gitti. Kısa sürede yakalanacağına inanıyoruz" dedi