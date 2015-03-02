Antalya'da savcıyım diyerek...

02 Mart 2015 Pazartesi 16:26
ASAYİŞ Şube Müdürlüğü, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne başvuran M.Y., kendisini arayan kişinin savcı olarak tanıtıp 6 bin TL'sini aldığını söyledi. Harekete geçen ekipler, teknik ve fiziki takibe aldıkları M.Y'nin şüpheli tarafından ikinci kez aranmasını bekledi. Şüpheli M.M., 6 bin TL'sini aldığı kurbanını tekrar arayarak banka hesabında bulunan 73 bin TL'yi istedi. Şüphelinin Konyaaltı İlçesi'ndeki bir pansiyonda kaldığını tespit eden polis, operasyon düzenledi. Yapılan baskında M.M. kaldığı odada gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelinin yapılan sorgusunda, M.Y.'yi arayarak kendisini savcı olarak tanıttığı, telefonunun terör örgütünce kullanıldığını iddia ederek kendisinden bir miktar para istediği anlaşıldı. Telaşlanan M.Y.'nin yanında 6 bin TL olduğunu söylemesi üzerine eve kadar gelen şüphelinin, zarf içerisindeki parayı balkondan kendisine attırdığı öğrenildi. İfadesi tamamlanan M.M adliyeye sevk edildi.
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Son Güncelleme: 02.03.2015 15:33
ben tahmin etmiştim zaten alanyada da çok var bunlardan