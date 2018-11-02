Antalya’da sahte polis dolandırıcılığı

EDİNİLEN bilgiye göre, geçtiğimiz Salı günü Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Yeni Kapı Polis Merkezi Amirliğine müracaat eden C.F, Güllük Caddesi Selekler Çarşısı önünde kendisini polis olarak tanıtan kişinin üzerinde bulunan ve evinden istediği kredi kartından 3 bin 300 TL işlem yaptığını ve dolandırıldığını söyleyerek şikayette bulundu.

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlileri tarafından yapılan çalışmalarda; kendisini polis olarak tanıtan şahsın M.Ö. olduğu, yanındaki şahsın ise M.S.K. olduğu belirlendi. Şahısların Denizli'den kiraladıkları araçla Antalya’ya geldiklerini belirleyen polis, şüphelilerin yakalanması için Denizli Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile irtibata geçti.

Denizli’de dün yakalanan şüpheli M.Ö.'nün 17 ayrı "dolandırıcılık" suçundan kaydının olduğu ve arandığı ayrıca 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, M.S.K.'nin 10 ayrı "dolandırıcılık", "yankesicilik", "güveni kötüye kullanma" suçlarından kaydının olduğu ve arandığı, ayrıca 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

Denizli’de yakalanan şüpheliler M.Ö. ve M.S.K. Antalya’ya getirildi.