Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Türkiye'de, Facebook skandalından etkilenenlerin sayısı belli oldu
Türkiye'de, Facebook skandalından etkilenenlerin sayısı...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 5 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Apple, Kavisli iPhone İçin Çalışmaya Başladı
Apple, Kavisli iPhone İçin Çalışmaya...
Sabah Kahvaltısını Poğaçayla Yapanlar Dikkat!
Sabah Kahvaltısını Poğaçayla Yapanlar Dikkat!...

Antalya’da sahte içki operasyonu

 Antalya’da 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından sahte içki üretilen iki ayrı imalathane ile bir eğlence mekanına ait ikamete düzenlenen operasyonda 10 bin 471 adet kaçak ve sahte içki malzemesi ele geçirildi. 

Antalya’da sahte içki operasyonu

 Antalya’da 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından sahte içki üretilen iki ayrı imalathane ile bir eğlence mekanına ait ikamete düzenlenen operasyonda 10 bin 471 adet kaçak ve sahte içki malzemesi ele geçirildi. 

05 Nisan 2018 Perşembe 14:52
Antalya’da sahte içki operasyonu
banner404

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, sahte içki üretimi yaparak bu içkileri piyasaya süren şahıslara yönelik çalışma başlattı. Polis, 3 aydır süren teknik ve fiziki takibin ardından sahte içkileri üretmek, pazarlamak ve gizlemek için kullandıkları iki ayrı imalathane ile bir eğlence mekanının personelinin kaldığı ikamete eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, 236 adet dolu içki şişesi, 520 litre alkol, 2 bin 136 adet değişik marka ve ebatlarda boş içki şişesi, 3 bin 476 adet sahte bandrol, cin aroması, tekila aroması, gliserin ve sahte içki yapımında kullanılan şişe kapağı, etiket gibi toplam 10 bin 471 adet malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen sahte içkilerin analiz raporlarında Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliğine uygun olmadığı ve insan sağlığına zararlı olduğu tespit edildi. 
Olayla ilgili ise 2 şüpheli gözaltına alındı. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
AntalyaSahte IçkiOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazipaşa'da 10 terör örgütü üyesi yakalandı
Gazipaşa'da 10 terör örgütü üyesi yakalandı
 Alanya'da Bylock'çu 2 abla yakalandı
 Alanya'da Bylock'çu 2 abla yakalandı
Fuhuş suçundan 24 yıl ceza alan kadın yakalandı
Fuhuş suçundan 24 yıl ceza alan kadın yakalandı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim