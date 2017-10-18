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Antalya’da sahte Avusturya doları operasyonu

Antalya’nın Kemer ilçesinde 297 bin 500 Avusturya doları değerinde 3 bin 450 adet sahte para ele geçirildi

Antalya’da sahte Avusturya doları operasyonu

Antalya’nın Kemer ilçesinde 297 bin 500 Avusturya doları değerinde 3 bin 450 adet sahte para ele geçirildi

18 Ekim 2017 Çarşamba 11:15
Antalya’da sahte Avusturya doları operasyonu
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EDİNİLEN bilgiye göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemer ilçesi Beldibi Mahallesi'nde bir ihbarı değerlendirerek C.G.’nin kullandığı aracı durdu. Araç içinde arama yapan jandarma, 2 bin 500 adet 100’lük, 950 adet 50’lik olmak üzere 297 bin 500 Avusturya doları değerinde 3 bin 450 adet sahte para ele geçirdi. Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda şüpheli C.G. hakkında adli işlem başlatıldı.

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Antalya İl Jandarma KomutanlığıAntalyaKemerAvusturya DolarıOperasyon
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