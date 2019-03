Antalya'da polisi alarma geçiren ihale kavgası

POLİSİ alarma geçiren olay, Akdeniz Üniversite Kampüsü içerisinde bulunan Olbia Çarşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde çarşıdaki bir dükkanın ihalesi düzenlendi. İhaleye S.E.Y. ve Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis ağabeyi M.Y. ile karşı taraftan S.G.G. ve Y.G. katıldı. İddialara göre ihaleyi kaybeden S.E.Y. ile M.Y. isimli kardeşler, ihale çıkışında karşı tarafla sözlü atışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki taraf birbirine girdi. Kavganın büyümesi üzerine olay yerine güvenlik görevlileri ve polis ekipleri sevk edildi.

Etkisiz hale getirilen polis memuru ve kavgaya karışan 3 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Emniyetten açıklama

Olayla ilgili Antalya İl Emniyet Müdürlüğü yazılı bir açıklama yaptı. Kavgaya karıştığı belirtilen 4 kişinin yakalandığı belirtilen açıklamada, tarafların birbirinden şikayetçi olduğu ifade edildi. Açıklamada, şahıslar hakkında adli işlemin başlatıldığı ve kavgada silah çekip tehdit ettiği iddia edilen polis memuru M.Y. için de ayrıca idari soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2019, 14:27