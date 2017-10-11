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Antalya’da ’papağan’ şebekesi çökertildi

Antalya’da özel bir bankaya ait ATM’ye ‘papağan’ adı verilen kart kopyalama sistemi kurarak vatandaşları mağdur eden çete, polis tarafından yakalandı

Antalya’da ’papağan’ şebekesi çökertildi

Antalya’da özel bir bankaya ait ATM’ye ‘papağan’ adı verilen kart kopyalama sistemi kurarak vatandaşları mağdur eden çete, polis tarafından yakalandı

11 Ekim 2017 Çarşamba 18:03
Antalya’da ’papağan’ şebekesi çökertildi
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3 kişiden oluşan çetenin 200’ün üzerinde kişiyi bu yöntemle mağdur ettiği öğrenildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesici ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri gerçekleştirdikleri operasyonda 3 kişilik kart kopyalama şebekesini çökertti. Edinilen bilgiye göre, Antalya’da özel bir bankaya ait ATM’ye ‘papağan’ adı verilen kart kopyalama düzeneğini tespit eden polis bölgede çalışma başlattı. Şahısların F.K., A.C. ve İ.S. olduğunu tespit ederek takibe alan ekipler, sistemi aynı bankanın 4 ATM’sine de kurduklarını belirledi. Operasyon düzenleyen polis, 3 şüpheliyi de gözaltına aldı.

200 üzerinde mağdur var

Emniyette sorguya alınan F.K., A.C. ve İ.S.’nin daha önce de sabıkalarının olduğu belirlendi. Yapılan sorguda şüpheliler, alışveriş merkezindeki ATM’de bilgileri kopyaladıklarını ve hesaplardaki paraları çektiklerini itiraf etti. Şüphelilerin aynı zamanda Antalya ve Gaziantanep’te bu yöntemle 20 bin lira para çektikleri ve mağdur sayısının 200’ün üzerinde olduğu öğrenildi.

Şahıslar, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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