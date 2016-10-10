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Antalya'da öz kızına tecavüz eden babaya 30 yıl hapis

Antalya'da, zihinsel engelli öz kızı 21 yaşındaki H.E.'ye 6 yıl boyunca tecavüz ettiği suçlamasıyla yargılanan 47 yaşındaki Ekrem E., 47 yıl 3 ay hapse mahkum edildi. Süreli hapis cezasını gerektiren suçların 30 yılı aşamayacağı gerekçesiylye bu süre 30 yıla indirildi

Antalya'da öz kızına tecavüz eden babaya 30 yıl hapis

Antalya'da, zihinsel engelli öz kızı 21 yaşındaki H.E.'ye 6 yıl boyunca tecavüz ettiği suçlamasıyla yargılanan 47 yaşındaki Ekrem E., 47 yıl 3 ay hapse mahkum edildi. Süreli hapis cezasını gerektiren suçların 30 yılı aşamayacağı gerekçesiylye bu süre 30 yıla indirildi

10 Ekim 2016 Pazartesi 12:13
Antalya'da öz kızına tecavüz eden babaya 30 yıl hapis
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KEPEZ İlçesi Habipler Mahallesi 5642 Sokak'ta oturan, inşaatlarda boyacılık yapan 4 çocuk babası Ekrem E., iddiaya göre zihinsel engelli kızı H.E.'ye, 6 yıl boyunca tecavüz etti. 2008 yılında babasından hamile kalarak düşük yapan H.E.'nin, bu tecavüzlerden 2012 ve 2014 yılında doğan biri erkek 2 bebeğin de canlı canlı boş araziye atılarak ölüme terk edildiği iddia edildi.
 
Komşuların ihbarı üzerine tutuklanan Ekrem E. hakkında 'öz kızına nitelikli cinsel saldırı' suçundan Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Ekrem E.'nin eşi C.E. hakkında ise 'suçu bildirmeme' iddiasıyla 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
 
Yargılama sonunda mahkeme, Ekrem E.'yi cinsel saldırı suçundan önce 16 yıl hapis cezasına mahkum etti. Sanık bu eylemi kendi kızına karşı işlediği için cezayı yarı oranında artıran mahkeme, 24 yıla çıkardı. Aynı suçun değişik zamanlarda birden fazla işlendiği gerekçesiyle cezada dörtte üç oranında artırıma giden mahkeme, Ekrem E.'nin 42 yıl hapsine hükmetti. Sanığın cezasında da indirim yapılmadı. Anne C.E. ise beraat etti. 
Ancak karar, Ekrem E.'ye verilen ceza yönünden Yargıtay 14'üncü Ceza Dairesi'nce bozuldu. Bozma ilamında, sanığın 'cebir kullanmak suretiyle çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan cezalandırılması gerekirken, dosya kapsamına uygun düşmeyen gerekçeyle cezalandırıldığına dikkat çekildi. Ayrıca süreli hapis cezasını gerektiren suçtan dolayı belirlenen sonucun 30 yıldan fazla olamayacağı gerekçesiyle Ekrem E. yönünden kararın bozulması üzerine yeniden yargılama yapıldı. 
Yargıtayın bozma ilamından sonra yeniden görülen davada, Ekrem E. suçun işlendiği zaman dikkate alınarak 18 yıl hapse mahkum edildi. Sanığın bu eylemi öz kızına karşı işlediği için verilen cezayı yarı oranında artırıp 27 yıla çıkaran mahkeme, eylemin birden çok kez gerçekleştirildiği gerekçesiyle bu cezayı da dörtte üç oranında artırıp 47 yıl 3 aya çıkardı. Mahkeme, TCK 61/7 maddesi uylarınca süreli hapis cezasını gerektiren suçtan dolayı belirlenen ceza 30 yıldan fazla olamayacağından sanığın 30 yıl hapsine hükmetti. 
Kararı değerlendiren mağdur kızın avukatı Serap Ertuğrul TCK'nın 61/7 maddesinin, sanıkları ödüllendiren mahiyette olduğunu söyledi. Serap Ertuğrul, "Bizim davamızda da sanığa 47 yıl hapis cezası verilmiştir. Ancak netice olarak sanık 30 yıl hapse mahkum edildi. Bu durum mağdurların haklarını zedelemektedir. Kaldı ki bu durum diğer davalarda da karşımıza çıkacak bir maddedir. Mahkeme üst sınırı aşamadığı için 30 yıl verdi" dedi.
 
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Son Güncelleme: 10.10.2016 12:18
Anahtar Kelimeler:
Öz Kızına Tecavüz Eden Babaya 30 Yıl HapisYargıtayTecavüz
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