Antalya'da orman yangını!

Antalya'nın Kemer ilçesinde akşam saatlerinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor

Antalya'da orman yangını!
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KEMERE bağlı Beldibi Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 19.30 sıralarında yangın çıktı. D400 karayolu yakınında çıkan yangın Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ve polisin de bölgede güvenlik önlemi aldığı yangının kontrol altına alınması için ekipler yoğun çaba sarf ediyor.
 

Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2018, 21:33
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