Antalya’da öfkeli koca polisi alarma geçirdi

BÖLGEYE çok sayıda polis ve özel harekat timi sevk edildi. Kapıları kilitleyen öfkeli koca, pencereden özel harekat timinin geldiğini görünce polise teslim oldu.

Olay Antalya’nın Kızılarık Mahallesi 2770 Sokak’taki Hamit Utku Sitesi’ndeki bir apartmanın 6’ncı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce eşiyle kavga ettiği için uzaklaştırma aldığı öğrenilen İ.A., sabah saatlerinde eşi R.A. ile oğlu E.A.’nın yaşadığı eve geldi. İddiaya göre eve giren İ.A., bir müddet sonra eşiyle kavga etmeye başladı. Kavga esnasında R.A., oğluyla birlikte kendini bir odaya kilitleyerek polisten yardım talep etti. Kadının olduğu odaya da giren öfkeli koca, eşini ve oğlunu odada zorla alıkoydu. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis, içeriye girmek istedi ancak İ.A. kapıyı açmadı. Bunun üzerine bölgeye özel harekat timi, itfaiye ve sağlık ekipleri istendi.

Özel harekatı görünce pes etti

Bu sırada bölgeye asayiş ve cinayet ekipleri de yönlendirildi. Kapıda yaklaşık 1 saat boyunca ikna edilmeye çalışılan şahıs, sık sık pencereden dışarıyı gözetledi. Bölgede itfaiye ve sağlık ekipleri hazır beklerken, bir müddet sonra olay yerine özel harekat timleri geldi. Ekiplerin bir kısmı kurşun geçirmez yelek, koçbaşı ve kalkanla evin kapısına yönelirken, diğer ekipler ise itfaiye yardımıyla pencereden girmeye hazırlandı. Bu sırada yine pencereden özel harekatın hazırlıklarını takip eden İ.A., polise teslim oldu.

Esnaf olduğu öğrenilen İ.A. polis tarafından gözaltına alınırken, korku dolu anlar yaşayan kadın ve çocuğu sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.