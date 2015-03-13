Antalya'da mide bulandıran olay

ANTALYA’DA geçen yıl 22 Haziran tarihinde polisi arayan 36 yaşındaki Selçuk Baydar, kayınbiraderi 23 yaşındaki Şahin Arık’ı öldürdüğünü ihbar etti. İhbar üzerine Selçuk Baydar’ın Güzelbağ Mahallesi Ebru Sokak’ta oturduğu tek katlı müstakil eve giden polis, Şahin Arık’ın cesedini buldu. Selçuk Baydar’ın, kayınbiraderinin cebindeki parayı ve motosikletini de alarak eşi 27 yaşındaki Döndü Baydar ile birlikte şehir dışına kaçtığını belirleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çiftin Aksaray’a gittiğini tespit etti. Bu arada tekrar Antalya’ya dönen çift, Etiler Mahallesi’nde yolda yürürken yakalandı. Tutuklanan Baydar çifti hakkında, ’tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek’ ve ’kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık yapmak’tan Antalya 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

KOLAYLA BAYILTIP TECAVÜZ ETTİ

Baydar çifti, davanın ilk duruşmasında ilginç iddialarda bulundu. Döndü Baydar, anne babasının küçük yaşta ayrıldığını, 12 yıl önce amca oğlu Selçuk Baydar’a kaçarak evlendiğini belirterek, şöyle dedi:

"İstanbul’a yerleşmiştik. Eşim kullandığı uyuşturucu madde nedeniyle tutuklandı. İstanbul’da tek başına kalınca bizi çocuk yaşta terk eden Antalya Varsak’taki annemin yanına sığınmak zorunda kaldım. Evde, annemin ikinci evliliğinden dünyaya gelen erkek kardeşim Şahin Arık da kalıyordu. Anne bir baba ayrı olan Şahin Arık beni taciz ediyordu. Ben kendisine kardeş olduğumuzu söyledim. Bu tacizler bir süre devam etti. Sonra benden özür diledi. Bir gün bana getirdiği kolayı içirdi. Bu kolayı içtikten sonra kendimden geçmişim. Kendime geldiğimde cinsel saldırıya uğradığımı anladım. Ayrıca cep telefonuyla fotoğraflarımı da çekmiş."

Bu fotoğraflarla kardeşinin tehdit ettiğini, kendisiyle birlikte olmazsa ’Bu fotoğrafları cezaevindeki eşine de gösteririm’ dediğini ileri süren Döndü Baydar, kocası cezaevinden çıktıktan sonra da tacizlerin devam ettiğini belirtti. Eşi cezaevinden çıkınca Antalya’ya geldiğini ve bir başka eve taşındıklarını anlatan Döndü Baydar, üvey kardeşinin cep telefonuna mesajlar attığını, bunları gören eşinin de durumdan rahatsız olduğunu anlattı. Baydar olay günü de kimsenin bulunmadığı sırada eve gelen Şahin’in kendisini taciz etmeye başladığını, bu sırada unuttuğu cep telefonunu almak için kocası Selçuk Baydar’ın eve geldiğini söyleyen Döndü Baydar, "Selçuk’un geldiğini görmedim. Sadece Şahin’in kafasına odunla bir kez vurduğunu gördüm. Ben bayılmışım. Ayıldığımda Şahin baygındı. Şahin ayılmayınca motosiklete binerek evden ayrıldık" dedi.

Şahin Arık’ın eşine sevgi içeren mesajlar göndermesi üzerine rahatsız olduğunu anlatan Selçuk Baydar, olay günü saat 21.30 sıralarında evine gittiğinde, eşinin çığlıklarını duyduğunu söyledi. Evin perdesi açık penceresinden bakınca Şahin’i eşinin üzerinde gördüğünü, bunun üzerine eline bir odun alıp içeri girip kafasına bir ya da iki kez vurduğunu anlatan Selçuk Baydar, "Bu sırada eşim de kendinden geçmişti. Şahin’e baktığımda nefes almıyordu. Eşimi Aksaray’daki ailemin yanına yerleştirip polise teslim olmaya karar verdim. Şahin’in motosikletiyle Akseki’ye kadar gittik. Oradan da Aksaray’a gittik. Aksaray’a gidince polise telefon açarak durumu bildirdim" diye konuştu.

’ABLASINA UYGUNSUZ DAVRANIŞINI GÖRMEDİM’

Duruşmada müşteki olarak ifadesi alınan öldürülen Şahin Arık’ın ve Döndü Baydar’ın annesi 52 yaşındaki Emine Arık ise damadını suçladı. Emine Arık, "Kızım Döndü ile yaklaşık 3 yıl önce birbirimizi bulduk. Kocası cezaevine düşünce Döndü yanımıza gelmişti. O zaman ikinci evliliğimden Şahin askerdeydi. Askerden geldikten kısa süre sonra Döndü’nün kocası cezaevinden çıkıp Antalya’ya geldi. Bir süre bizde kaldılar. Sonra ayrı ev tuttular. Şahin’in ablasına uygunsuz bir davranışını görmedim. Sanıklardan şikayetçiyim" dedi.

Döndü Baydar’ın öz kardeşi 25 yaşındaki Ahmet Baydar ise amcasının oğlu olan eniştesi Selçuk Baydar’ın uyuşturucu bağımlısı olduğunu söyledi. Cezaevine de bu yüzden düştüğünü anlatan Ahmet Baydar, Şahin ile ablası arasında bir ilişki olmadığını söyledi. Selçuk Baydar’ın böyle bir ilişkiden şüphelendiğini, hatta kendisine de bundan bahsettiğini anlatan Ahmet Baydar, "Ben Döndü’ye de bu konuyu sordum. Döndü bana Şahin ile arasında bir şey olmadığını söyledi" diye konuştu. Selçuk Baydar ise "Ahmet doğruları söylerse evinden, çoluğundan, çocuğundan olacaktır" dedi. Döndü Baydar ise annesine seslenerek "Annem her şeyin bilincinde. Yazıklar olsun ona" dedi.