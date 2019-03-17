Antalya'da merkezli operasyon: 30 milyonluk sınır ötesi vurgun

Alman vatandaşlarını telefonla arayarak 30 milyon lira dolandırdıkları iddia edilen 28 şüpheli, Antalya merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı

Antalya'da merkezli operasyon: 30 milyonluk sınır ötesi vurgun
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ANTALYA Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Almanya'da ikamet eden yaşlı Alman vatandaşlarını telefonla arayan kişilerin dolandırıcılık yaptıkları yönündeki ihbar üzerine harekete geçildi. Yapılan araştırmada, 12 Alman vatandaşının toplamda 30 milyon lira dolandırıldığı tespit edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği koordinesinde 7 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. Diğer illerde gözaltına alınan şüpheliler de Antalya'ya getirildi.
 
Şüpheliler, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2019, 23:26
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