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Antalya'da merkezli FETÖ operasyonu!

Antalya merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 44 kişiden 20'si adliyeye sevk edildi

Antalya'da merkezli FETÖ operasyonu!

Antalya merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 44 kişiden 20'si adliyeye sevk edildi

12 Ekim 2017 Perşembe 11:00
Antalya'da merkezli FETÖ operasyonu!
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ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında  Antalya  Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri,  Antalya,  Isparta,  Afyonkarahisar,  Manisa,  Bursa ve  Trabzon'da çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 44 kişiden 20'sinin ifade alma işlemi tamamlandı. Şüpheliler, sabah erken saatlerde adliyeye sevk edildi. 24 şüphelinin ifade alma işlemi devam ediyor. Operasyon kapsamında 13 kişinin daha arandığı belirtildi. Şüphelilerin tamamının örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu kaydedildi.

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Son Güncelleme: 12.10.2017 11:16
Anahtar Kelimeler:
AntalyaFetöPdy
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