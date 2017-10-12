Antalya'da merkezli FETÖ operasyonu!

ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Manisa, Bursa ve Trabzon'da çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda FETÖ / PDY üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 44 kişiden 20'sinin ifade alma işlemi tamamlandı. Şüpheliler, sabah erken saatlerde adliyeye sevk edildi. 24 şüphelinin ifade alma işlemi devam ediyor. Operasyon kapsamında 13 kişinin daha arandığı belirtildi. Şüphelilerin tamamının örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu kaydedildi.

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