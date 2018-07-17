Antalya'da Letonyalı aile ölümden döndü

KEMER ilçesi Kiriş Mahallesi’nde bulunan bir firmadan “Mypet” olarak bilinen 3 tekerlekli elektrikli bisiklet kiralayan Letonyalı Vadims Bulazs (55), eşi Jekaterina Bulaza (41) ve oğlu Artjoms Bulazs (12) ile birlikte D-400 karayoluna çıktı. Trafiğin yoğun olduğu karayolunun sağ şeridinden gitmekte olan Vadims Bulazs idaresindeki 07 AAL 177 plakalı elektrikli bisiklet, Karabucak mevkiindeki virajda sol şeride yaklaşmaya başladı. Bu sırada 07 MBH 53 plakalı kamyonla sol şeritten gitmekte olan Sinan Demir, bisiklete çarpmamak için frene bastı ve refüjdeki bariyerlere çarptı. Sürücünün bütün çabasına rağmen hızla sol şeride savrulan elektrikli bisiklet, kamyona yandan çarptı.

Karayolunda bulunanların endişeyle izlediği kazada, Jekaterina Bulaza hafif, Vadims Bulazs ve oğulları Artjoms Bulazs ağır yaralandı. Vücutlarında kırıklar bulunan ve kafa travması geçirdiği belirlenen baba-oğul, Kemer’de yapılan ilk müdahalenin ardından Antalya Özel Yayam Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya karışan kamyonun sürücüsü Sinan Demir, elektrikli bisikletin sol şeride doğru geldiğini görünce kamyonun altına girmesinler diye sola yaklaştığını ve refüje çarptığını anlattı.

Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2018, 10:44