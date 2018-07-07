Antalya'da korkutan motosiklet kazası

Antalya'nın Aksu ilçesinde motosiklet ile bir kargo aracının çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 2 genç yaralandı. Motosikletten savrularak yerde acılar içerisinde yatan gençler için esnaf ve vatandaşlar seferber oldu. 

Antalya'da korkutan motosiklet kazası
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KAZA Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi Kardeş Kentler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 FVC 38 plakalı motosikletin sürücüsü E.Ş, önünde seyreden bir kargo şirketine ait aracın bir anda direksiyonu kırmasıyla motosikletin hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden E.Ş. ve arkasında oturan arkadaşı motosikletten yola savruldu. Yolda bir süre taklalar atan gençlerin yardımına çevrede bulunan vatandaşlar koştu. Yoldan geçen bir kadın ise acılar içerisinde yatan gençlere bir yandan, "Sakin olun ablam bir şey yok. Lütfen sakin olun. İyi misin ablam. Tamam, ablam bekle. Korkma sakin ol" derken bir yandan da telefonla 112 ekiplerine haber verdi. 

"Salın beni" diye bağırdı 
Gençlerden birisi acı içerisinde sürekli kalkmak için vatandaşlara yalvardı. Çevredekilerin uyarıları karşısında "Salın beni” diye bağıran genci yine olay yerine gelen vatandaşlar sakinleştirdi. Cadde üzerinde işletmesi olan bir vatandaş ise dükkanında bulunan büyük şemsiyeyi getirerek gençleri güneş ışığında korudu. Yaralı gençler için sağlık ekiplerinden yardım istendi. 112 ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan gençler tedavi altına alındı. 
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. 

Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2018, 11:59
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