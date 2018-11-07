Antalya’da korkutan işyeri yangını

Antalya’nın Kepez'de bulunan bir Kokoreççi dükkanında çıkan yangın vatandaşların yardımıyla büyümeden söndürüldü

Antalya’da korkutan işyeri yangını
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EDİNİLEN bilgiye göre, dün akşam Kepez İlçesi Namık Kemal Bulvarı üzerinde bulanan bir kokoreççi dükkanının havalandırma borularında yangın çıktı. Havalandırma borularından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi. Çevredeki esnaflar itfaiye görevlileri gelinceye kadar işyerlerinde bulunan yangın söndürme tüpleriyle bacada yükselen alevlere müdahale etti. Esnafın çabası yangını büyümeden önlerken binan elektrik kabloları da zarar gördü. 
 

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