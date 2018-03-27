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Antalya’da korkutan apart yangını

Antalya’da çoğunlukla üniversite öğrencilerinin kaldığı apartın teras katındaki dairede çıkan yangın korkuttu

Antalya’da korkutan apart yangını

Antalya’da çoğunlukla üniversite öğrencilerinin kaldığı apartın teras katındaki dairede çıkan yangın korkuttu

27 Mart 2018 Salı 20:08
Antalya’da korkutan apart yangını
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EDİNİLEN bilgiye göre yangın saat 11.00 sırasında Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3821 Sokak üzerindeki 4 katlı bir apartın terastaki dairesinde çıktı. 42 yaşındaki N.B’nin kaldığı daireden dumanların yükseldiğini gören bina sakinleri durumu itfaiye bildirdi. Alevler kısa sürede tüm daireyi sardı. Çoğunluğu öğrencilerin kaldığı apartta bina sakinleri dışarı çıktı. Pencerelerden dışarı çıkan alevleri çevredekiler meraklı bakışlarla izledi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye yangına hem bina içinden hem de merdiven aracılığıyla terastan müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonucu daire kullanılamaz hale geldi. 
Polis ve itfaiye yangınla ilgili inceleme başlatılırken yangının elektrikli ısınma aracından çıktığı üzerinde duruluyor. 
 

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Anahtar Kelimeler:
Apart YangınıKORKUTAN
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