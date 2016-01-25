Antalya'da korkunç olay!

KAZA önceki gece yarısı Antalya-Kemer Karayolu'nun Sarısu çıkışında meydana geldi. Karayollarının Antalya-Kemer Karayolu'nun Sarısu-Küçük Çaltıcak mevkisi arasında kalan yaklaşık 2 kilometrelik bölümünde yol çalışmaları devam ediyor. Yol çalışmasının sürdüğü alanda ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Trafiğe kapalı olan bu alana uyarı dubaları ve yönlendirme levhaları konuldu. Ancak önceki gece yarısı etkili olan fırtına nedeniyle duba ve levhalar uçtu. Bu sırada birçok araç büyük tehlike atlattı. Bir araç ise çalışmaların devam ettiği yolun üzerindeki çukura düştü. Sürücüsünün yaralandığı kazada can kaybının yaşanmadığı öğrenildi. Sürücüler ise yaşananlara tepki gösterdi.

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