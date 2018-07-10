Antalya'da kontrolden çıkan araç dehşet saçtı! 1 ölü

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti. Kazada aracın sürücüsü ve araçtaki 2 kişi de yaralandı. 

Antalya'da kontrolden çıkan araç dehşet saçtı! 1 ölü
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KAZA, akşam saatlerinde Korkuteli ilçesi Kayabaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Korkuteli istikametinden Fethiye ilçesi istikametine seyreden Uğur T. idaresindeki 06 BJ 425 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi neticesinde yürüyen Hasan Akbulut’a (17) çarptı. Kazada genç olay yerinde yaşamını yitirirken, araç sürücüsü Uğur T. ve araçtaki 2 kişi hafif yaralandı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. 

Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2018, 10:07
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