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Antalya'da koca dehşeti

Antalya'da 41 yaşındaki Ekrem Ç., para vermediği gerekçesiyle tartıştığı eşi 36 yaşındaki Şenay Ç'yi dövdükten sonra polise gitmemesi için kapıyı kilitleyip evden ayrıldı

Antalya'da koca dehşeti

Antalya'da 41 yaşındaki Ekrem Ç., para vermediği gerekçesiyle tartıştığı eşi 36 yaşındaki Şenay Ç'yi dövdükten sonra polise gitmemesi için kapıyı kilitleyip evden ayrıldı

20 Temmuz 2017 Perşembe 23:22
Antalya'da koca dehşeti
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ŞENAY Ç. ve 3 çocuğu, çilingir yardımıyla evden çıkabildi. Ekrem Ç., eşinin olayları abarttığını belirterek "Bu kadar ortalığı ayağa kaldıracağını tahmin etmemiştim" dedi. 
Olay, saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 654 Sokak'taki bir apartmanının 3'üncü katında meydana geldi. Kamyonlarda şoförlük yapan ancak şu an işsiz olan 3 çocuk babası Ekrem Ç., para isteğini reddettiği gerekçesiyle eşi Şenay Ç. ile tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Eşini çocuklarının gözü önünde döven Ekrem Ç., polise gitmesinler diye kapıyı üzerlerine kapatıp evden ayrıldı. Şenay Ç., komşuları aracılığıyla polisten yardım istedi. İhbarın ardından adrese polis ve sağlık ekipleri geldi. Şenay Ç. kapının kilitli olmasından dolayı eve giremeyen polis, çilingir gelinceye kadar kadınla konuşmayı sürdürdü. Çilingirin gelmesiyle kapı açıldı. Polisle içeri giren sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi ayakta yaptığı Şenay Ç., tedavi için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
'EŞİM OLAYLARI ABARTMIŞ'
Polis ve sağlık ekiplerinin ayrılmasının ardından eve gelen Ekrem Ç. eşinin olayları abarttığını belirterek "Kendisinden para istedim. Para vermek yerine hakaret edince tartışma çıktı. Ben de birkaç kez vurdum. Polise gitmemesi için kapıyı eşim ve çocuklarımın üzerine kilitleyip evden ayrıldım. Bu kadar ortalığı ayağa kaldıracağını tahmin etmemiştim" diye konuştu. Evde kalan çocuklarını kontrol eden Ekrem Ç., eşine ulaşmak için polis merkezine gitti. Şenay Ç'nin ise engelli maaşı aldığı kaydedildi.

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Son Güncelleme: 20.07.2017 23:26
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