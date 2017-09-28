Antalya'da kedi, köpek ve papağan yangının ortasında kaldı

YANGIN, Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi’nde 5 katlı bir apartmanın en üst katında 18.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, kadın arkadaşıyla birlikte evinde kedi, köpek, papağan ve muhabbet kuşu besleyen Ezgi isimli travestinin evinin mutfağındaki vantilatörün alev alması sonucu yangın çıktı. Bu sırada Ezgi’nin arkadaşı yangını fark ederek içeride bulunan köpekleri dışarıya çıkardı. Dumanı gören çevredeki komşularsa durumu 110’a bildirdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi ‘ne ait 4 itfaiye yangına müdahale ederken, Ezgi’nin ev arkadaşı ise köpekleri dışarı çıkartarak korkmuş olan köpeklere su içirdi.

Yangın esnasında evde olmadığı öğrenilen Ezgi ise ifadesini almak isteyen polisle tartıştı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, bir papağan ile köpeğin yangından korkarak kaçtığı öğrenildi. Ezgi ile ev arkadaşı ifade verdikten sonra kaybolan köpek ve papağanını aramaya başladı.

