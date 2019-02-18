Antalya'da kayıp adamın korkunç sonu!

Antalya'da 45 gündür kayıp olan Yusuf Y.'nin (28), ormanlık alanda ağaca asılı halde cansız bedeni bulundu.

Antalya'da kayıp adamın korkunç sonu!
banner404

OLAY, öğle saatlerinde Kepez Antalya Bulvarı üzerinde bulunan Vakıf Zeytinliği içindeki ormanlık alanda meydana geldi. Devriye görevi yapan güvenlik görevlileri, çam ağacında bir kişinin asılı olduğunu fark edip polise bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, ölen kişinin 45 gündür kayıp olarak aranan Yusuf Y. olduğunu belirledi. Boşanma aşamasında olduğu belirtilen Yusuf Y.'nin cansız bedeni, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



 

Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2019, 14:40
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Ozan Tufan müthiş geri döndü! Sosyal medya yıkıldı
Ozan Tufan müthiş geri döndü! Sosyal medya yıkıldı
  1. SPOR

banner495

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472