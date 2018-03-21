Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 22 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Twitter'dan sonra Instagram'a da geliyor!
Twitter'dan sonra Instagram'a da geliyor!
Telegram'ı zor günler bekliyor! Yasak kapıda
Telegram'ı zor günler bekliyor! Yasak...
Yeni Gazetesi iş ve eleman ilanları - 21 Mart 2018
Yeni Gazetesi iş ve eleman...

Antalya'da karısını öldüren kişi için karar verildi

Antalya'da eşi Cemile Şentürk'ü vuran Mustafa Şahiner için ömür boyu hapis cezası verildi, Şentürk'ün yakınları sevinç çığlığı attı

Antalya'da karısını öldüren kişi için karar verildi

Antalya'da eşi Cemile Şentürk'ü vuran Mustafa Şahiner için ömür boyu hapis cezası verildi, Şentürk'ün yakınları sevinç çığlığı attı

21 Mart 2018 Çarşamba 21:15
Antalya'da karısını öldüren kişi için karar verildi
banner404

ANTALYA'DA, eşi Cemile Şentürk'ü (29) tabancayla öldüren, bacanağı Mustafa Şahiner'i de yaralayan Vural Şentürk (36), ömür boyu hapse mahkum edildi. Geçen yıl 18 Şubatta eşi Cemile Şentürkü öldüren, bacanağı Mustafa Şahineri de yaralayan Vural Şentürkün yargılandığı davanın karar duruşması, Antalya 1inci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Duruşmaya, tutuklu sanık Vural Şentürk, Cemile Şentürk'ün şikayetçi babası Tacettin Demir, kardeşi Yasemin Şahiner ile yakınları ve avukatları katıldı. Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle yargılanan Vural Şentürk, mahkeme başkanının son sözünü sorması üzerine, "Benim Antalya'ya geliş sebebim eşimi öldürmek değil, onu Afyon'a götürmekti. Eşimin ailesi, benim ve eşimin üzerine oyunlar oynuyordu. Bunun için mücadele verdim. Eşimin ailesi çocuğumun çıplak fotoğraflarını çekiyordu. Çocuğuma bunu yapan, yarın neler yapmaz diye düşündüm. Bu nedenle burada olmaktan dolayı üzgünüm" diyerek, pişmanlık duyduğunu söyledi.
 
Kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti Vural Şentürk'ü eşini kasten öldürmekten önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapse, ardından iyi hal indiriminde bulunarak ömür boyu hapse mahkum etti. Vural Şentürk'e ayrıca, bacanağı Mustafa Şahiner'i öldürmeye teşebbüsten 10 yıl, ruhsatsız silah bulundurmaktan 2 yıl 1 ay, öldürdüğü eşi ve kız kardeşini tehdit etmekten 8 ay 10 gün hapis cezası verildi. Karardan sonra Cemile Şentürk'ün yakınları adaletin tecelli ettiğini belirterek, sevinç çığlığı attı.
 
NE OLMUŞTU?
 
Afyonkarahisar'da oturan 1 çocuk annesi Cemile Şentürk, kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği eşini terk ederek Antalya'daki kız kardeşinin evine sığındı. Antalya'ya gelen Vural Şentürk, geçen yıl 18 Şubatta eşini tabancayla öldürdükten sonra bacanağı Mustafa Şahiner'i de yaraladı.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 21.03.2018 21:38
Anahtar Kelimeler:
AntalyaCemileMustafaKARISIömür Boyu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da trafik kazası: Kamyonet ile otomobil çarpıştı
Alanya'da trafik kazası: Kamyonet ile otomobil çarpıştı
Gazipaşa'da infaz edilen katibin katili aranıyor
Gazipaşa'da infaz edilen katibin katili aranıyor
Alanya'nın yakından tanıdığı ismin 1 milyon TL'sine el konuldu
Alanya'nın yakından tanıdığı ismin 1 milyon TL'sine el konuldu

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim