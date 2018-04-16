Antalya’da kamyonetle motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

EDİNİLEN bilgiye göre, Kumluca ’nın Merkez Mahallesi Gödene Caddesi Toptancı Hali kavşağında Mehmet Ali Ö.'nün (23) kullandığı 07 VKE 04 plakalı motosiklet, Serhat Ö.'nün kullandığı 07 VGD 67 plakalı kamyonet le çarpıştı. Başında kask bulunmayan Mehmet Ali Ö., kafasını kamyonetin kasasına çarpması sonucu ağır darbe aldı. Motosikletin arkasında bulunan Mücahit K. (23) de kazada hafif yaralandı. Mehmet Ali Ö. Kumluca’daki özel bir hastanede yoğum bakım ünitesinde tedavi altına alınırken, Mücahit K. ise Kumluca Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kamyonet sürücüsü Serhat Ö., ifadesi alınmak üzere Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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