Antalya'da kaçakçılara operasyon

EDİNİLEN bilgiye göre, yurda kaçak yollarla güneş gözlükleri sokulduğu bilgisi alan Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, konuyu Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne iletti. İhbar üzerine gerekli inceleme ve adres araştırmaları yapan ekipler, kaçak güneş gözlüklerinin bulunduğu iş yeri ve depoları tespit etti. Alınan mahkeme kararı ile depo ve iş yerinde yapılan aramada, tamamı tanınmış ünlü markalardan oluşan ve haklarında herhangi bir fatura ibraz edilemeyen, piyasa değeri 2 milyon 461 bin 140 TL olan, toplam 31 bin 435 adet kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi. Mahkeme kararı ile el konulan güneş gözlüklerinin sahibi gözaltına alındı ve hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet"ten Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.