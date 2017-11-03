Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 13°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
111293
ALTIN
158.793
DOLAR
3.8753
STERLİN
5.0841
EURO
4.4971
4 Kasım 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
4 Kasım Günlük Burç Yorumu
4 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
4 Kasım 2017 Antalya -...
“Grip aşısı yaptırmanın tam zamanı”
“Grip aşısı yaptırmanın tam zamanı”
banner468

Antalya'da kaçakçılara operasyon

Gümrük Muhafaza ekiplerince Antalya’da gerçekleştirilen operasyonda kaçak ürünlere el konuldu. Olayla ilgili suç duyurusu, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapıldı

Antalya'da kaçakçılara operasyon

Gümrük Muhafaza ekiplerince Antalya’da gerçekleştirilen operasyonda kaçak ürünlere el konuldu. Olayla ilgili suç duyurusu, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapıldı

03 Kasım 2017 Cuma 22:37
Antalya'da kaçakçılara operasyon
banner404

EDİNİLEN bilgiye göre, yurda kaçak yollarla güneş gözlükleri sokulduğu bilgisi alan Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, konuyu Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne iletti. İhbar üzerine gerekli inceleme ve adres araştırmaları yapan ekipler, kaçak güneş gözlüklerinin bulunduğu iş yeri ve depoları tespit etti. Alınan mahkeme kararı ile depo ve iş yerinde yapılan aramada, tamamı tanınmış ünlü markalardan oluşan ve haklarında herhangi bir fatura ibraz edilemeyen, piyasa değeri 2 milyon 461 bin 140 TL olan, toplam 31 bin 435 adet kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi. Mahkeme kararı ile el konulan güneş gözlüklerinin sahibi gözaltına alındı ve hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet"ten Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 03.11.2017 23:58
Anahtar Kelimeler:
Gümrük MuhafazaAntalya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da kaç FETÖ zanlısı var? Başsavcı açıkladı
Antalya'da kaç FETÖ zanlısı var? Başsavcı açıkladı
Halk otobüsü sürücüsünden, 13 yaşındaki kıza cinsel istismar
Halk otobüsü sürücüsünden, 13 yaşındaki kıza cinsel istismar
Alanya'da cezaevi firarisi yakalandı
Alanya'da cezaevi firarisi yakalandı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim