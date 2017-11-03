Antalya'da kaçakçılara operasyon

EDİNİLEN bilgiye göre, yurda kaçak yollarla güneş gözlükleri sokulduğu bilgisi alan Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, konuyu Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne iletti. İhbar üzerine gerekli inceleme ve adres araştırmaları yapan ekipler, kaçak güneş gözlüklerinin bulunduğu iş yeri ve depoları tespit etti. Alınan mahkeme kararı ile depo ve iş yerinde yapılan aramada, tamamı tanınmış ünlü markalardan oluşan ve haklarında herhangi bir fatura ibraz edilemeyen, piyasa değeri 2 milyon 461 bin 140 TL olan, toplam 31 bin 435 adet kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi. Mahkeme kararı ile el konulan güneş gözlüklerinin sahibi gözaltına alındı ve hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet"ten Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.