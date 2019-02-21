Antalya’da kaçak sigara operasyonu

ANTALYA İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı sigara ve tütün ile doldurulmuş makaron satışı yapan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürdü. Çalışmalar kapsamında Konyaaltı, Muratpaşa ve Manavgat ilçelerinde üç iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 4 bin 881 paket gümrük kaçağı sigara, 19 bin 360 adet içi tütünle doldurulmuş sigara, 15 bin boş makaron, 36 sahte içki ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan C.C, A.Ö, S.Ö. ve Ş.D. hakkında yasal işlem yapıldığı öğrenildi.