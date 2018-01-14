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Antalya’da hırsızlık operasyonu: 5 gözaltı

Antalya polisi, Diyarbakır ilinden kentte gelip hırsızlık yapan ve çaldıklarını internet üzerinden satanlara yönelik düzenlediği operasyonda 5 kişiyi yakaladı

Antalya’da hırsızlık operasyonu: 5 gözaltı

Antalya polisi, Diyarbakır ilinden kentte gelip hırsızlık yapan ve çaldıklarını internet üzerinden satanlara yönelik düzenlediği operasyonda 5 kişiyi yakaladı

14 Ocak 2018 Pazar 14:23
Antalya’da hırsızlık operasyonu: 5 gözaltı
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YAKALANAN şüphelilerin ikisinin ise özel hayatın gizliliğini ihlal ve şantaj olayından arandıkları belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kent merkezinde artan hırsızlık olayları ve internet üzerinden hırsızlık malların satılmaya başlatılması nedeniyle çalışma başlattı. Diyarbakır ilinden gelerek kent merkezinde hırsızlık olaylarını gerçekleştiren bir grubun olduğunu belirleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile bir çok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda çalıntı hırsızlık malları ile Ş.Y.(26), M.D.(38), M.Ç.(19), S.O.(18) ve E.K. (17) gözaltına alındı. Polis ekiplerinin yaptığı sorgulamaların ardından şahısların üzerlerinden sahte kimlik ve sürücü belgesi çıkarken, zanlıların 2 işyeri ve 5 evde gerçekleşen hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Öte yandan şüphelilerden M.D. ile S.Y.’nin özel hayatın gizliliğini ihlal ve şantaj olayından arandığı da belirlendi. 17 yaşındaki E.K. Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilirken, diğer şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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