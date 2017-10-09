Antalya'da hırsızlık operasyonu: 3 gözaltı

ASAYİŞ Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri durumundan şüphelenerek durdurdukları hırsızlık ve uyuşturucudan çok sayıda kaydı bulunan A.K.’nin (27) son iki gün içerisinde Molla Yusuf ve Uncalı Mahallesi’ndeki market zincirinden 3 ayrı hırsızlık gerçekleştirdiğini belirledi.

Altınkum Mahallesi 542 Sokak’ta park halindeki otomobilin camını kırarak pompalı av tüfeği çalınması ihbarının ardından ekipler, bölgedeki çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyerek olayı gerçekleştiren kişinin benzer suçlardan kaydı bulunan U.A.’nın (27) olduğunu tespit etti. Şüphelinin sattığı tüfeğe ulaşılıp, sahibine teslim edildi.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ve güven timleri Kaleiçi bölgesinde son bir hafta içinde eğlenmek için gelen müşterilerin masa üzerine bıraktığı telefon ve cüzdanlarını çalan şüphelinin İ.D.(29) olduğunu güvenlik kameralarından yola çıkarak belirledi. Şüphelinin kaldığı yeri tespit eden ekipler, İ.D.’yi çaldığı cep telefonunu Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde satmaya çalışırken suç üstü yakalandığı bildirildi.

3 şüpheli de Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.