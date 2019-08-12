Antalya’da ‘hırsız sevgililer’ tutuklandı!

MURATPAŞA ilçesinde yakın sınırlar içinde yer alan Çağlayan, Güzeloba ve Şirinyalı Mahallesi'nde 10 evden, benzer şekilde hırsızlık olaylarının yaşanması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği özel ekip kurdu. 3 mahallede yüzlerce iş yerinin güvenlik kamerasını inceleyen özel ekip, şüphelilerin Suzan E., erkek arkadaşı Mesut T. ve Bayram A. olduğunu belirledi. Özel ekip kargocu kılığında şüphelileri takibe aldı. Son hırsızlık olayında ev sahibinin uyanması üzerine balkondan atlayarak ayağını kıran Mesut T., kız arkadaşı Suzan A. ve onlara yardım ettiği ileri sürülen Bayram A. kıskıvrak yakalandı. Mesut T. sol ayağı alçılı ve koltuk değnekleriyle, diğer şüphelilerle birlikte adliyeye sevk edildi. Sevgili olduklarını kabul eden ve bu yöntemle dikkat çekmediklerini ifade eden sevgililer ve suç ortakları 10 ayrı suç dosyasından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şüphelilerin çaldıkları döviz ve altınları, kent merkezindeki dövizcide bozdurup paylaştıkları, cep telefonlarını ise 100. Yıl'daki telefonculara sattıkları öğrenildi. Bayram A.’nın çok sayıda hırsızlıktan kaydının olduğu öğrenildi.

Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Suzan E. ve Mesut T.’nin sabaha karşı yaptıkları hırsızlıklara birlikte el ele tutuşarak gittikleri görüldü.