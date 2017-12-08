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Antalya’da günübirlik evlere ceza yağdı

Antalya’da denetlenen bin 760 günübirlik daireden 14’üne toplam 72 bin 674 TL’lik cezai işlem uygulandı

Antalya’da günübirlik evlere ceza yağdı

Antalya’da denetlenen bin 760 günübirlik daireden 14’üne toplam 72 bin 674 TL’lik cezai işlem uygulandı

08 Aralık 2017 Cuma 15:08
Antalya’da günübirlik evlere ceza yağdı
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ANTALYA İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, günübirlik işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde işletmelerin kayıtları anlık girip girmedikleri, konaklayanların kimlik kontrolleri ve çalışanların bilgileri kontrol edildi. 167 personelin katıldığı denetimlerde, bin 760 günübirlik daire kontrol edildi. 14 işletmecinin bilgileri girmediği belirlenerek, işletme başı 5 bin 191 TL. idari ceza olmak üzere toplamda 72 bin 674 TL idari ceza uygulandı. 1 kayıtsız işletme tespit edilirken, 10 bin 383 TL idari ceza uygulandı.

Ayrıca günübirlik bir dairede konaklayan ve sisteme kayıt edilmediği anlaşılan “Dolandırıcılık” suçundan aranan A.A. ise gözaltına alındı.
 

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AntalyaGÜNÜBİRLİK EVCeza
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