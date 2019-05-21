Antalya'da fuhuş yuvaları mühürlendi

ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlilerince “Fuhuşa Teşvik Aracılık ve Yer Temin Etmek” suçu kapsamında çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda son yapılan adli ve idari işlemlerde 20'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 83 kadın ile 3 trans birey şahsın fuhuş yaptığı veya yaptırıldığı iddia edilerek, yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Adli işlemler kapsamında 19 şüpheli şahıs hakkında “Fuhşa Teşvik, Aracılık ve Yer Temin Etmek” suçundan adli işlem yapıldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca işlemlerinin tamamlanmasına müteakip 7 şüpheli şahıs Antalya Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Yapılan işlemler neticesinde gizli fuhuş yeri olarak kullanıldığı tespit edilen bir hamam-sauna ve masaj salonunun 90 gün, bir pansiyonun 30 gün ve 46 evin bin 770 gün olmak üzere toplam bin 890 gün Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyon Başkanlığı tarafından kapatılması sağlandı.

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2019, 15:49