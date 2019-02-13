Antalya’da fuhuş operasyonları: 7 tutuklama

Antalya’da düzenlenen fuhuş operasyonlarında 11’i yabancı uyruklu 60 kadın ile 1 travestiye fuhuş suçundan işlem yapılırken, 7 şüpheli tutuklandı.

Antalya’da fuhuş operasyonları: 7 tutuklama
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ANTALYA İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlileri “fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek” suçuna yönelik çalışmalarını sürdürdü. Çalışmalar kapsamında 11’i yabancı uyruklu toplam 60 kadın ile 1 travestiye fuhuş suçundan işlem yapıldı. Yabancı uyruklu kadınlar, haklarında yapılan işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, “fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek” suçu kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden 7’si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Denetimler sonucu 2 hamam-sauna ve masaj salonu 120 gün, 1 pansiyonu 30 gün, 1 otel 30 gün, 1 güzellik merkezi 30 gün ve 31 ev bin 110 gün Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyon Başkanlığı tarafından mühürlendi. 

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