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Antalya’da fuhuş çetesine operasyon: 8 gözaltı

Antalya’da ‘gala gecesi’ ve şifresi kullanılarak 12 yabancı uyruklu kadına fuhuş yaptırdığı iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı

Antalya’da fuhuş çetesine operasyon: 8 gözaltı

Antalya’da ‘gala gecesi’ ve şifresi kullanılarak 12 yabancı uyruklu kadına fuhuş yaptırdığı iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı

02 Ekim 2017 Pazartesi 15:43
Antalya’da fuhuş çetesine operasyon: 8 gözaltı
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ANTALYA Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerine, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde yurt dışı bağlantılı kişiler tarafından fuhuş yaptırıldığı istihbaratı geldi. Bu fuhşu aydınlatmak isteyen Antalya polisi, 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah saatlerinde daha önceden belirledikleri 1’i otel olmak üzere 11 eve eş zamanlı operasyon düzenledi.

20 ekiplik 60 polis ile düzenlenen operasyonda, 9’u Kırgız, 1’i Moldova, 1’i Rus, 1’i Özbek uyruklu kadın ile bu kadınları fuhuşa zorladıkları ileri sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı. Yüklü miktarda paranın da geçirildiği operasyonda müşterilerin, fuhuş için şifreli olarak ’gala gecesi’ni kullandığı öğrenildi.

Öte yandan, şifreli fuhuşa zorlanan 3 kadının saçlarının alt kısmının kazınmış olduğu görüldü. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından 12 kadının sınır dışı edileceği bildirildi.

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