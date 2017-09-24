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Antalya'da Fetö Operasyonu

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 3'ü meslekten ihraç edilen, 5'i açığa alınan 10 polis gözaltına alındı

Antalya'da Fetö Operasyonu

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 3'ü meslekten ihraç edilen, 5'i açığa alınan 10 polis gözaltına alındı

24 Eylül 2017 Pazar 09:40
Antalya'da Fetö Operasyonu
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ANTALYA'NIN Kumluca ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 3'ü meslekten ihraç edilen, 5'i açığa alınan 10 polis gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, bazıları Kumluca Emniyet Müdürlüğünde daha önce görev yapan, bazıları ise görevini sürdüren 10 polisle ilgili çalışma başlatıldı.

Kumluca Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, 3'ü daha önce aynı soruşturma nedeniyle meslekten ihraç edilen, 5'i açığa alınan 10 polisi gözaltına aldı.

Söz konusu 10 kişinin FETÖ'yle bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alındıkları öğrenildi.

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Son Güncelleme: 24.09.2017 09:46
Anahtar Kelimeler:
AlanyaAntalyaKumlucaFETÖ OperasyonuPolis
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