Antalya'da Fetö Operasyonu

ANTALYA'NIN Kumluca ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 3'ü meslekten ihraç edilen, 5'i açığa alınan 10 polis gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, bazıları Kumluca Emniyet Müdürlüğünde daha önce görev yapan, bazıları ise görevini sürdüren 10 polisle ilgili çalışma başlatıldı.
Kumluca Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, 3'ü daha önce aynı soruşturma nedeniyle meslekten ihraç edilen, 5'i açığa alınan 10 polisi gözaltına aldı.
Söz konusu 10 kişinin FETÖ'yle bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alındıkları öğrenildi.
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