Antalya’da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

EDİNİLEN bilgiye göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından 9 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Antalya merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda kent merkezinde doktor K.M., özel güvenlik görevlisi R.Ç., öğretmenler R.A., Ö.K., R.A., ev hanımı H.K., ihraç edilen polis memuru A.D., Serik ilçesinde Komiser Yardımcısı C.A., Konya’nın Meram ilçesinde de öğretmen E.Ö.T. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda cep telefonu, sim kart, flash bellek, dizüstü bilgisayar gibi dijital materyaller ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerin sorguları emniyette devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2018, 16:08