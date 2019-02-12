Antalya’da FETÖ operasyonu: 28 gözaltı

İÇİŞLERİ Bakanlığı’na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde ‘2010 yılı Komiser Yardımcılığı’ sınavına yönelik ülke genelinde FETÖ/PDY Soruşturmaları Kapsamında operasyonlar düzenlendi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 2010 yılında kentte polis memuru iken yapılan sınavı geçerek komiser yardımcısı olan 1’i halen tutuklu bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında da 17 farklı ilde şüpheli konumunda olan Antalya’da ikamet ettikleri belirlenen 25 şüpheli eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alındı. 25 kişi değişik illere gönderilirken, 3 kişinin sorgulanması Antalya Emniyet Müdürlüğü’nde sürüyor.

Operasyonlarda yakalanan şüpheliler ile ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma devam ediyor.