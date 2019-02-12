İÇİŞLERİ Bakanlığı’na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde ‘2010 yılı Komiser Yardımcılığı’ sınavına yönelik ülke genelinde FETÖ/PDY Soruşturmaları Kapsamında operasyonlar düzenlendi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 2010 yılında kentte polis memuru iken yapılan sınavı geçerek komiser yardımcısı olan 1’i halen tutuklu bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında da 17 farklı ilde şüpheli konumunda olan Antalya’da ikamet ettikleri belirlenen 25 şüpheli eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alındı. 25 kişi değişik illere gönderilirken, 3 kişinin sorgulanması Antalya Emniyet Müdürlüğü’nde sürüyor.
Operasyonlarda yakalanan şüpheliler ile ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma devam ediyor.
Antalya’da FETÖ operasyonu: 28 gözaltı
İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde eş zamanlı ‘2010 yılı Komiser Yardımcılığı’ sınavına yönelik Antalya’da da düzenlenen operasyonlarda meslekten ihraç edilen 28 emniyet mensubu gözaltına alındı.
İÇİŞLERİ Bakanlığı’na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde ‘2010 yılı Komiser Yardımcılığı’ sınavına yönelik ülke genelinde FETÖ/PDY Soruşturmaları Kapsamında operasyonlar düzenlendi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 2010 yılında kentte polis memuru iken yapılan sınavı geçerek komiser yardımcısı olan 1’i halen tutuklu bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında da 17 farklı ilde şüpheli konumunda olan Antalya’da ikamet ettikleri belirlenen 25 şüpheli eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alındı. 25 kişi değişik illere gönderilirken, 3 kişinin sorgulanması Antalya Emniyet Müdürlüğü’nde sürüyor.