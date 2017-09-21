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Antalya’da feci kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi alındı

Antalya’da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 4 kişinin cenazesi morgtan alındı

Antalya’da feci kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi alındı

Antalya’da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 4 kişinin cenazesi morgtan alındı

21 Eylül 2017 Perşembe 15:13
Antalya’da feci kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi alındı
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ALINAN bilgiye göre, İsmet Pehlivan’ın kullandığı 06 HP 350 plakalı otomobil, Gazi Bulvarı’nda karşı şeride geçerek Nurettin Şekerci idaresindeki 07 T 2789 plakalı ticari taksiyle çarpıştı.

Kazada, sürücü Pehlivan, yolculardan Ali Gazi ve Ali Güzelce yaşamını yitirirken, Ferdi Dikmen ağır yaralandı. Ticari taksi sürücüsü Şekerci de yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralı olan Ferdi Dikmen ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde ticari takside bulunan Kazakistanlı turistler ise çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenazelerin otopsi işlemleri tamamlandı. Cenazeler yakınları tarafından toprağa verilmek üzere morgtan alındı.

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaFeci Kaza
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