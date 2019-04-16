Antalya'da feci kaza! Midibüs devrildi: 3 ölü 17 yaralı

İstanbul'dan Antalya'ya gitmekte olan midibüsün Döşemealtı Çubukbeli mevkiinde devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, en az 15 kişi yaraladı. Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Antalya'da feci kaza! Midibüs devrildi: 3 ölü 17 yaralı
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KAZA saat 08.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Çubukbeli mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Antalya'ya gelen G.A, idaresindeki 34 AFA 785 plakalı midibüs, yağışlı ve kaygan yolda henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp devrildi. İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi de yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Midibüsteki yolcuların özel organizasyon kapsamında futbol maçı yapmak üzere Manavgat'a gittiği öğrenildi. 

Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2019, 12:04
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