Antalya'da feci kaza! Karşı şeride uçtu, TIR'a çarptı

ANTALYA Konyaaltı sahilinde aşırı hız ve dikkatsizlik yüzünden kontrolden çıkan otomobil araç karşı şeride uçtu. Otomobil sürücüsü Başak Akkuş sıkıştığı yerden kurtarılarak hastanede tedaviye alındı.
Olay dün saat 23.00 sıralarında Konyaaltı Sahili, Akdeniz Bulvarı'nda meydana geldi. 31 yaşındaki Başak Akkuş'un yönetimindeki otomobil, hız ve dikkatsizlik yüzünden refüjü aşarak karşı şeride uçtu. Otomobil, 44 yaşındaki İlker Yılmaz yönetimindeki 34 BTR 99 plakalı TIR'a çarptı. Sürücü Akkuş'un otomobilde sıkışması üzerine kaza yerine polis ve 112 ekibi geldi. Çevredekiler ve 112 ekipleri Başak Akkuş'u sıkıştığı yerden çıkarttı. Ambulansa alınan Akkuş, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kaza nedeniyle Akdeniz Bulvarı'nda ulaşım yaklaşık yarım saat aksadı. Çekicinin kazaya karışan araçları çekmesiyle trafik normale döndü.
Kazada yara almayan TIR şoförü İlker Yılmaz, “Ne olduğunu anlayamadım. Kendi yolumda gidiyordum. Bir anda önüme düştü. Allah'tan yavaş gidiyordum. Yoksa daha kötü olabilirdi" dedi. Akkuş'un hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.
Son Güncelleme: 06.03.2015 11:15