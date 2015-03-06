Antalya'da feci kaza! Karşı şeride uçtu, TIR'a çarptı

ANTALYA Konyaaltı sahilinde aşırı hız ve dikkatsizlik yüzünden kontrolden çıkan otomobil araç karşı şeride uçtu. Otomobil sürücüsü Başak Akkuş sıkıştığı yerden kurtarılarak hastanede tedaviye alındı.

Olay dün saat 23.00 sıralarında Konyaaltı Sahili, Akdeniz Bulvarı'nda meydana geldi. 31 yaşındaki Başak Akkuş'un yönetimindeki otomobil, hız ve dikkatsizlik yüzünden refüjü aşarak karşı şeride uçtu. Otomobil, 44 yaşındaki İlker Yılmaz yönetimindeki 34 BTR 99 plakalı TIR'a çarptı. Sürücü Akkuş'un otomobilde sıkışması üzerine kaza yerine polis ve 112 ekibi geldi. Çevredekiler ve 112 ekipleri Başak Akkuş'u sıkıştığı yerden çıkarttı. Ambulansa alınan Akkuş, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kaza nedeniyle Akdeniz Bulvarı'nda ulaşım yaklaşık yarım saat aksadı. Çekicinin kazaya karışan araçları çekmesiyle trafik normale döndü.