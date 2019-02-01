Antalya'da feci kaza! Halk otobüsüyle otomobil çarpıştı

Antalya'da özel halk otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü Kadir Kömürcü (36) yaşamını yitirdi.

Antalya'da feci kaza! Halk otobüsüyle otomobil çarpıştı
banner404

KAZA, dün saat 21.00 sıralarında Konyaaltı Çakırlar Mahallesi'nde meydana geldi. 07 CRN 31 plakalı otomobiliyle işyerinden yola çıkan Kadir Kömürcü, iddiaya göre hatalı sollama yaptı. Otomobil, karşıdan gelen Fatih Ö.'nün kullandığı 07 AAU 31 plakalı özel halk otobüsüyle çarpıştı. Kazada otomobil hurda haline gelirken sürücü Kadir Kömürcü, ağır yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde müdahale edilen Kömürcü kurtarılamadı. Otobüs sürücüsü Fatih Ö. ise gözaltına alındı.

Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2019, 12:42
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
EPDK'den elektrik dağıtım bedeli açıklaması
EPDK'den elektrik dağıtım bedeli açıklaması
  1. EKONOMİ

banner495

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479