Antalya’da feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı

AKSEKİ-Cevizli arasında sürücüleri ve plakaları henüz belirlemeyen iki otomobil çarpıştı.Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada 4 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Yaralılar ambulansla Akseki Devlet Hastanesine kaldırıldı.