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Antalya’da feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

 Antalya’nın Finike ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Antalya’da feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

 Antalya’nın Finike ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

28 Nisan 2018 Cumartesi 10:58
Antalya’da feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı
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KAZA, Antalya’nın Finike ilçesi Elmalı Karayolu Yalnız Mahallesi Kapıçayı Barajı yakınlarında gece yarısı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nuri Altıntepe’nin kullandığı 07 TDS 62 plakalı otomobil ile 07 FA 036 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen ekipler, kazazedelere müdahalede bulundu. Sağlık ekipleri kazada Yusuf Alp ve Yusuf Altıntaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Araç içerisinde bulunan Nuri Altıntepe ise ağır yaralı olarak ambulans ile Finike Devlet hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili Finike İlçe Jandarma Komutanlığı kaza yerinde geniş çaplı önlem alırken, Finike Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. 

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaFinikeKaza
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