Antalya’da feci cinayet! Alacak verecek davasında kan döküldü

EDİNİLEN bilgiye göre olay saat 14.00 sırasında Muratpaşa Çağlayan Mahallesi 2073 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre Osman D. (26), yurt dışında kazandığı parayla Antalya’da çevresine yatırım yapacağını söyledi. Bu şekilde etrafındaki kişilerden 2 milyon liraya yakın para toplayan Osman D, yatırım yapmadığı gibi iddiaya göre paraları da geri ödemedi. Mağdur olan kişiler durumu Osman D’nin akrabası Y.D’ye bildirdi. Y.D (41) ise oturduğu ev de dahil mülklerini satarak Osman D’nin borçlarının bir kısmını ödedi. Y.D, bir süre sonra Osman D’den ödediği paraları geri istedi. Parasını geri alamayan Y.D, iddiaya göre Osman D'nin Çağlayan Mahallesi’nde market çıkışı karşısına çıkarak üzerinde taşıdığı av tüfeğiyle ateş etti. Silah sesini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Osman D, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Y.D. ise olay yerinde bindiği ticari taksiyle polis merkezine giderek teslim oldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. İfadesi alınan Y.D. ise daha sonra Asayiş Şube Müdürlüğüne sevk edildi. Şüphelinin ifadesinde "Dolandırdı, canıma tak etti, öldürdüm" dediği öğrenildi.