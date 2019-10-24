Antalya'da 'eşinin sevgilisini' kurşunlayan zanlı hakkında karar
Antalya'da, eşinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği kişiyi otomobilde silahla yaralayan şüpheli hakkında karar çıktı
ASAYİŞ 24.10.2019, 17:28 24.10.2019, 17:31
DÜN akşam saatlerinde Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi Aliya İzzetbegoviç Caddesi'nde meydana gelen olayda, Y.A., eşinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği 07 ADF 729 plakalı otomobildeki N.G.’yi silahla yaralamıştı. Şüpheli Y.A., olay yerinden halk otobüsüyle kaçtı. Yaralı N.G., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polislerin kendisini takip ettiğini anlayan Y.A., otobüsten inip saklandığı bir apartmanın bodrum katında Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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