Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 27°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
102599
ALTIN
178.817
DOLAR
4.2212
STERLİN
5.7243
EURO
5.0509
Fenerbahçeli Neustadter, Rusya Milli Takımı'na Çağrılıyor
Fenerbahçeli Neustadter, Rusya Milli Takımı'na...
Dolunay uyku düzenini bozuyor
Dolunay uyku düzenini bozuyor
Bebeğinizi en az 2 yaşına kadar emzirin
Bebeğinizi en az 2 yaşına...
Sağlık Bakanlığı Almanya’dan hastane satın alacak...!
Sağlık Bakanlığı Almanya’dan hastane satın...

Antalya’da dünyaca ünlü şelalenin yakınında çıkan orman yangını....

Antalya’nın Aksu ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Kurşunlu Şelalesi'nde çıkan orman yangını büyümeden kısa sürede söndürüldü.

Antalya’da dünyaca ünlü şelalenin yakınında çıkan orman yangını....

Antalya’nın Aksu ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Kurşunlu Şelalesi'nde çıkan orman yangını büyümeden kısa sürede söndürüldü.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 16:33
Antalya’da dünyaca ünlü şelalenin yakınında çıkan orman yangını....
banner404

Yangın, Aksu ilçesi Kurşunlu Mahallesi Kurşunlu Şelalesi’nden yaklaşık 9 kilometre uzaklıkta bulunan ormanlık alanda çıktı. Ormanlık alandan dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekipleri ile birlikte yangının söndürülmesine vatandaşlar da destek verdi. Olay yerine kısa sürede gelen Büyükşehir Belediyesine ait yangın söndürme arozözleri ve işçiler yangının etrafını çevirdi. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın büyümeden söndürüldü. Yangında ne kadar alanın zarar gördüğü ise gerekli incelemenin ardından ortaya çıkacak.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 05.05.2018 14:43
Anahtar Kelimeler:
AntalyaşelaleAksuKurşunlu ŞelalesiOrman Yangını
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da akıllara durgunluk veren dolandırıcılık!
Antalya'da akıllara durgunluk veren dolandırıcılık!
Korkunç olay ! intihar eden kadını kurtarmak isterken...
Korkunç olay ! intihar eden kadını kurtarmak isterken...
Antalya'da 3 araç birbirine girdi: 7 yaralı
Antalya'da 3 araç birbirine girdi: 7 yaralı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim