Antalya’da dünyaca ünlü şelalenin yakınında çıkan orman yangını....

Yangın, Aksu ilçesi Kurşunlu Mahallesi Kurşunlu Şelalesi’nden yaklaşık 9 kilometre uzaklıkta bulunan ormanlık alanda çıktı. Ormanlık alandan dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekipleri ile birlikte yangının söndürülmesine vatandaşlar da destek verdi. Olay yerine kısa sürede gelen Büyükşehir Belediyesine ait yangın söndürme arozözleri ve işçiler yangının etrafını çevirdi. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın büyümeden söndürüldü. Yangında ne kadar alanın zarar gördüğü ise gerekli incelemenin ardından ortaya çıkacak.