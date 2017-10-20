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20 Ekim 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
20 Ekim Günlük Burç Yorumu
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Antalya’da çalıntı motosikletler yakalandı

Antalya Emniyet Müdürlüğü bir haftada 2 bin 932 motosikleti inceledi

Antalya’da çalıntı motosikletler yakalandı

Antalya Emniyet Müdürlüğü bir haftada 2 bin 932 motosikleti inceledi

20 Ekim 2017 Cuma 09:40
Antalya’da çalıntı motosikletler yakalandı
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ANTALYA İl Emniyet Müdürlüğü, 12 Ekim-19 Ekim tarihleri arasında kent genelinde seyir halinde çalıntı, aranan, yakalamalı, hacizli, tescilsiz motosikletlere ve trafik kurallarına uymayan sürücülere yönelik, asayiş ile trafik denetleme şube müdürlükleri görevlilerince ‘Motosiklet Uygulaması’ gerçekleştirdi.

Uygulamada, 2 bin 932 motosiklet incelenirken, 7 çalıntı motosiklet ele geçirildi, 5 yakalamalı ve hacizli motosiklet otoparka çektirildi, 18 motosiklet trafikten men edildi.

Çalıntı motosikletlerle ilgili 7 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaAntalya Emniyet Müdürlüğüçalıntı Motosiklet
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