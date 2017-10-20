Antalya’da çalıntı motosikletler yakalandı

Uygulamada, 2 bin 932 motosiklet incelenirken, 7 çalıntı motosiklet ele geçirildi, 5 yakalamalı ve hacizli motosiklet otoparka çektirildi, 18 motosiklet trafikten men edildi.

ANTALYA İl Emniyet Müdürlüğü, 12 Ekim-19 Ekim tarihleri arasında kent genelinde seyir halinde çalıntı, aranan, yakalamalı, hacizli, tescilsiz motosikletlere ve trafik kurallarına uymayan sürücülere yönelik, asayiş ile trafik denetleme şube müdürlükleri görevlilerince ‘Motosiklet Uygulaması’ gerçekleştirdi.

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