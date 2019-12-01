Antalya'da büyük vurgun

KEPEZ İlçe Jandarma Komutanlığı ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile yapılan koordineli çalışmalar sonucunda, Yükseliş Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yapacakları bilgisi alınan İ.A., R.Ç. ve M.Y. isimli şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Şüpheliler 3 kilogram esrarla yakalanarak, gözaltına alındı.