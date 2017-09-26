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Antalya'da bunalıma giren kişi intihar etti

Antalya'da bilinmeyen nedenle bunalıma giren 39 yaşındaki Serkan Arslan, sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından 'helallik' istedikten sonra emniyet kemeriyle kendini çam ağacına asarak yaşamına son verdi

Antalya'da bunalıma giren kişi intihar etti

Antalya'da bilinmeyen nedenle bunalıma giren 39 yaşındaki Serkan Arslan, sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından 'helallik' istedikten sonra emniyet kemeriyle kendini çam ağacına asarak yaşamına son verdi

26 Eylül 2017 Salı 13:29
Antalya'da bunalıma giren kişi intihar etti
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ANTALYA'DA bilinmeyen nedenle bunalıma giren 39 yaşındaki Serkan Arslan, sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından 'helallik' istedikten sonra emniyet kemeriyle kendini çam ağacına asarak yaşamına son verdi. Arslan'ın cesedi, en son paylaştığı konum sayesinde bulundu.

Olay, saat 06.00 sıralarında Döşemealtı İlçesi Yeşilbayır Mahallesi ormanlık alanda meydana geldi. Akşam eve gitmeyen evli ve 2 çocuk babası Serkan Arslan'ı merak eden yakınları, uzun süre aradı. Arslan'ın sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından yaptığı son paylaşımı gören yakınları, konum bilgisinden hemen buraya gitti. Arslan'ın kendini emniyet kemeriyle çam ağacının dalına astığını gören yakınları, otomobille Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Yapılan incelemede, Serkan Arslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Arslan'ın ölmeden önce Facebook'taki hesabından, 'Arkadaşlar, dostlar kime yanlışım olduysa, kusura bakmasın. Eğer birilerine hakkım varsa helal olsun. Bundan sonra ben böyle yaşamayacağım. Herkese hakkım helal olsun. Siz de helal edin. Allaha emanet olun. Beni de kötü bilmeyin. Bu zamandan bir Serkan geçti dersiniz' paylaşımını yaptığı görüldü.

Arslan'ın cesedi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi ardından toprağa verilecek.

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Son Güncelleme: 26.09.2017 13:41
Anahtar Kelimeler:
FacebookSerkan ArslanİntiharAntalya
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