Antalya’da bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi

Manavgat'ta polislerin şüphelenerek durdurduğu aracın içinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçta bulunan 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. 

Antalya’da bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi
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EDİNİLEN bilgilere göre, 15 Mart Cuma günü devriye gezen Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri şüphelendikleri aracı Yayla Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde durdurarak arama yaptı. Araç içerisinde yapılan aramada 9 paket daralı ağırlığı 4,6 gram gelen metamfetamin maddesi ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan 3 adet aparat ele geçirildi. 
Araçta bulunan şüpheliler A.İ, B.Ş, S.Ş. ve M.S. hakkında ‘uyuşturucu madde bulundurmak/kullanmak’ suçundan adli işlem yapıldı. 

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